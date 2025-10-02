Santarcangelo di Romagna revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini
I consiglieri di opposizione hanno abbandonato l'aula prima del voto. Il sindaco Sacchetti: "Non cancelliamo la storia. Con questo atto Santarcangelo decide da che parte stare"
Il Consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna, con voto unanime dei presenti, ha approvato ieri la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. I consiglieri dei gruppi Fratelli d’Italia e Alleanza Civica, contrari alla misura, hanno però lasciato l’aula prima della votazione, definendola un atto “propagandistico” e tardivo.
Il sindaco Sacchetti, in apertura del comma ha dichiarato: “Non cancelliamo la storia. Con questo atto Santarcangelo decide da che parte stare”, sottolineando la volontà di ribadire i valori della libertà, della democrazia e del rispetto, principi fondanti nella memoria antifascista della città.
