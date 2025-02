RIMINI Santarcangelo di Romagna: ripristinata la viabilità a doppio senso sul ponte del Marecchia Conclusi in anticipo i lavori di manutenzione, prosegue il completamento del percorso ciclopedonale senza modifiche alla circolazione.

Buone notizie per la viabilità a Santarcangelo di Romagna: dopo tre settimane di lavori, il ponte sul fiume Marecchia che collega le frazioni di San Martino e Sant’Ermete al capoluogo è tornato a doppio senso di marcia. I lavori della Provincia di Rimini per la sostituzione dei giunti si sono conclusi in anticipo, completando così un intervento di manutenzione straordinaria che precede la costruzione della passerella ciclopedonale.

Nel frattempo, proseguono senza modifiche alla circolazione i lavori per il completamento del percorso ciclopedonale che unirà le frazioni di Sant’Ermete e San Martino con il centro di Santarcangelo. Attualmente è in fase di ultimazione la passerella a sbalzo sul ponte, insieme al raccordo con l’ultimo tratto del percorso, che si estende dal ponte fino alla rotatoria con la Strada di Gronda. Quest’ultima parte dei lavori è iniziata lo scorso 16 gennaio.

Il percorso ciclopedonale, dopo aver attraversato il ponte, proseguirà su un livello più basso fino a congiungersi con il tratto già esistente nei pressi della rotatoria con la Strada di Gronda. Il tracciato è stato progettato per mantenersi a distanza dalla carreggiata, in un ambiente più naturale e lontano dal traffico, con un’impostazione simile a quella già adottata per il tratto che collega il ponte al cimitero di San Martino. Per questa fase dell’intervento non sono previste modifiche alla viabilità stradale.

