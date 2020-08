Santarcangelo di Romagna, sequestrato deposito abusivo di rifiuti speciali

Un'area agricola di 6 mila metri quadri è stata sequestrata per violazioni alla normativa ambientale ed edilizia. È accaduto a Santarcangelo di Romagna.





La guardia di finanza di Rimini ha riscontrato che il terreno era stato trasformato in un deposito incontrollato e stoccaggio di rifiuti speciali anche pericolosi. In particolare sono state trovate quasi 700 tonnellate di stampi e scarti di vetroresina, circa 460 tonnellate di rifiuti costituiti da materiali inerti e legnosi, oltre una tonnellata di imballaggi in plastica e in metallo, e quasi 3 quintali di olio emulsionato e residui di resina, il tutto accatastato ed abbandonato.

Due dei responsabili delle società che si sono succedute nella proprietà del sito, sono stati denunciati a piede libero per la costituzione del deposito, per stoccaggio di rifiuti non autorizzato e per il cambiamento della destinazione d’uso del terreno agricolo senza alcun titolo edilizio abitativo.