ORDINE PUBBLICO Santarcangelo di Romagna: stop al consumo di bevande in bottiglie di vetro nel centro storico

A Santarcangelo, da venerdì a domenica, per tutta l'estate 2021, saranno vietati l'asporto, il consumo e l'abbandono di bevande in bottiglie e contenitori di vetro in luogo pubblico. A garantirne il rispetto saranno le Forze dell'Ordine di Santarcangelo e, nel caso in cui venga violata l'ordinanza, la multa prevista andrà dai 25 ai 500 euro.

Poi, per tutta la durata dello “Sferisterio '21”, che inizierà il 26 giugno, sarà anche vietata la sosta in piedi o seduti sulle panchine, per le persone lungo il camminamento di via Faini, nel tratto antistante lo spazio spettacolo, durante gli orari degli eventi.

Lo scopo è quello di tutelare gli eventi dal notevole flusso pedonale che interessa la via.

Inoltre, soltanto nei giorni in cui si svolgerà il festival di cinema “I luoghi dell'anima” , cioè dal 30 al 4 luglio 2021, sarà vietata anche la sosta a tutti i veicoli nei cinque stalli di Piazza Marconi davanti al Supercinema.

