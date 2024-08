Santarcangelo, donna precipita dalle antiche mura di via Massani: è grave [fotogallery]

Sotto gli occhi attoniti di turisti e residenti tragedia sfiorata nel centro storico di Santarcangelo dove nel primo pomeriggio una donna sui 40 anni, non originaria del posto, è precipitata dalle antiche mura malatestiane di via Massani, cadendo nell'area sottostante dello Sferisterio. Un volo di diversi metri dal quale è uscita gravemente ferita. Necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento a Cesena. Carabinieri e Polizia Locale al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Delimitata l'area vicina al parapetto: lì sono rimasti accucciati, mansueti, i due cani della donna.