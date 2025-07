Santarcangelo Festival salvo: il Governo conferma il finanziamento dopo la mobilitazione

Dopo settimane di incertezza e proteste, il Santarcangelo Festival ottiene il via libera definitivo al finanziamento statale. A darne notizia è il sindaco Filippo Sacchetti, che in un post ha celebrato la vittoria: “La resistenza è servita, per ora almeno”.

Il risultato è frutto di una mobilitazione istituzionale corale, che ha visto in prima linea il Comune di Santarcangelo, la Regione Emilia-Romagna e il Parlamento. “Il Governo ha fatto un passo indietro e riconfermato il pieno finanziamento al festival – scrive Sacchetti – nonostante il dimezzamento del punteggio per la qualità artistica, che resta un meccanismo assurdo e contraddittorio”.

Il primo cittadino rivendica l’impegno collettivo: “È servita la protesta, la coesione istituzionale, il supporto trasversale. È stato fondamentale il ruolo della Regione con il presidente Michele de Pascale, l’assessora Gessica Allegni, la consigliera Alice Parma, così come l’interrogazione in Parlamento dell’onorevole Andrea Gnassi”.

Sacchetti sottolinea il valore del festival, che ha compiuto 55 anni attirando un pubblico giovane e internazionale: “Un’esperienza culturale e sociale che ha raddoppiato il suo pubblico, coinvolgendo operatori da tutto il mondo e offrendo alle nuove generazioni spazi di libertà e espressione”.

Il sindaco chiude con un appello alla vigilanza: “Non abbassiamo la guardia e continuiamo a difendere la cultura libera. Insieme siamo più forti. E l’abbiamo dimostrato”.