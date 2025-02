SANTARCANGELO Santarcangelo: furto al convento dei Frati Cappuccini. Rubati tabernacolo e ostie consacrate Il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi invita i fedeli della diocesi a partecipare a una giornata di preghiera e digiuno venerdì 14 febbraio

Brutto scoperta dei Frati Cappuccini; rubati tabernacolo, pisside e ostie. Un atto che ha scosso la comunità di Santarcangelo di Romagna: gli oggetti sacri sono stati sottratti dalla chiesa. Se ne è accorto verso le 6:30 da un membro del Terz'Ordine Francescano, incaricato di aprire la sala liturgica. La chiesa, attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione, era in uso per la celebrazione quotidiana della messa alle 7 del mattino.

Il furto ha avuto luogo mentre i frati erano impegnati con il restauro del convento, che è iniziato a gennaio 2023. Il padre guardiano, padre Francesco Pugliese, ha immediatamente avvisato le autorità. I carabinieri hanno trovato solo un frammento del tabernacolo nel parcheggio sottostante. Fortunatamente, non sono stati rubati altri oggetti.

Un evento senza precedenti per la comunità di Santarcangelo. Il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, ha espresso il suo dolore per quanto accaduto vista l’importanza dell’Eucaristia come corpo di Cristo. Temendo possa essere legato a intenti profanatori, invita i fedeli della diocesi a partecipare a una giornata di preghiera e digiuno venerdì 14 febbraio, in un gesto di penitenza e di resistenza spirituale contro il male. Questo invito coincide con la festa dei Santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa, e con la festa di San Valentino, celebrata dai fidanzati e dalle coppie.

“Vogliamo abbracciare tutta la comunità francescana. - sottolinea - La Santissima Eucaristia è il corpo di Gesù, e il suo furto è un atto gravissimo”.

