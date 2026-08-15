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Santarcangelo, guasto alla rete idrica: 300 utenze senz’acqua. Ripristino previsto in serata

Rottura improvvisa della condotta principale nella zona dello stadio comunale. I tecnici di Hera al lavoro per il ripristino

15 ago 2026
Santarcangelo, guasto alla rete idrica: 300 utenze senz’acqua. Ripristino previsto in serata

Circa 300 utenze senz’acqua a Santarcangelo a causa di un improvviso guasto alla rete idrica. Il problema si è verificato nella zona dello stadio comunale, dove i tecnici del Gruppo Hera sono al lavoro per riparare una rottura della tubazione principale. L’intervento, definito indifferibile, ha reso necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua alle utenze dell’area circostante. Una misura indispensabile, spiega Hera, per consentire alle squadre di operare in sicurezza e completare la riparazione nel minor tempo possibile.

I tecnici sono già sul posto e stanno lavorando per limitare i disagi. Salvo imprevisti, la fornitura dovrebbe essere completamente ripristinata entro la serata di oggi, sabato 15 agosto. Hera ricorda inoltre che per segnalazioni ed emergenze relative al servizio idrico è disponibile 24 ore su 24 il numero verde gratuito di pronto intervento 800.713.900.




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