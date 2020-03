VIGILI DEL FUOCO Santarcangelo: incendio distrugge un'abitazione in via Canonica

Incendio in un'abitazione, nella tarda serata di ieri, in via Canonica a Santarcangelo. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio che – si legge in una nota – è stato particolarmente impegnativo a causa dell'ingente quantitativo di materiale combustibile accumulato nei vari piani del fabbricato. Pompieri che, intervenendo con cinque mezzi e 16 uomini, sono riusciti ad impedire la propagazione delle fiamme alle costruzioni adiacenti. L'incendio ha causato il crollo del solaio e e della copertura.



