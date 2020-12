"UN ANNO DIFFICILE" Santarcangelo: L'Arcangelo d'Oro ai Mutoid durante il saluto di fine anno della sindaca Parma

Saluto di fine anno in diretta streaming per la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma. Un anno difficile, per la salute, la società, l'economia. Il comune ha così cercato di fare la propria parte con un ammontare di 2 milioni di euro tra sgravi, contributi e interventi diretti. Fondi utilizzati per l'acquisto di farmaci e pacchi alimentari e aiuti economici per il pagamento dell'affitto. E ancora, interventi su strutture e servizi per garantire la didattica in presenza nelle scuole. Senza dimenticare – ha riferito la sindaca – 200mila euro di contributi per le imprese più colpite; 30mila euro per i lavoratori occasionali o stagionali; e agevolazioni per l'occupazione di suolo pubblico e l'abbassamento della tassa sui rifiuti.

Un ringraziamento particolare poi per la rete sociale che “si è rimboccata le maniche per aiutarsi e aiutare i cittadini e le famiglie”. Nonostante le difficoltà – ricorda Alice Parma – il Comune ha fatto sì che lo Sportello antiviolenza diventasse un Centro. Il settore culturale è forse quello più colpito – ha sottolineato la sindaca -: “Nessuno di noi potrà dimenticare un anno senza la Fiera di San Martino”, ha affermato. “Il mio pensiero va subito a Tonino Guerra e ai festeggiamenti per i cento anni della sua nascita, funestati non solo dal Covid ma soprattutto dalle perdite di Luis Sepulveda e Gianni Giannini, due cari amici del Maestro”.

E parlando di cultura impossibile non citare il 30esimo anniversario dall'arrivo in Romagna della Mutoid Waste Company grazie al Festival del Teatro. Mutoid che, come preannunciato, sono stati insigniti dell’Arcangelo d’Oro 2020 per, fra i diversi meriti riconosciuti, “il contributo determinante alla promozione di una cultura del riuso, in grado di testimoniare una profonda e originale attenzione al rispetto dell’ambiente, in largo anticipo sulle sensibilità odierne”.

