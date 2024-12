Santarcangelo: le candele per ricordare Luca e Cristian, "Ora avete raggiunto la vetta più alta, la vetta del paradiso"

Le parole di Filippo Sacchetti e un amico di Luca

Santarcangelo di Romagna ha voluto dedicare un altro momento di condivisione del dolore per la perdita di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti sul Gran Sasso, dopo essere scivolati nel Vallone dell'Inferno. Dopo la fiaccolata di sabato, una cerimonia simbolica che ha visto accendere alcune candele lungo via Saffi, centrale del paese, nelle vetrine dei negozi che si affacciano su queste vie e sui balconi dei Santarcangiolesi che hanno risposto a questo invito.

Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie di Cristian e Luca, il padre e i cugini di Cristian, il padre, la madre e il fratello di Luca. Un momento anche per ritrovarsi in comunità, nel corso del quale è stata ricordata l'amicizia tra i due, ma anche il senso di comunità della stessa Sant'Arcangelo.

Qui le luci delle candele hanno fatto un po' da contraltare a quelle del Natale e per un momento profondamente intimo.

"Non vi lasceremo mai soli, ha detto il Sindaco Filippo Sacchetti, ai familiari che hanno risposto dicendo come si siano sempre sentiti accolti e sostenuti dalla comunità. Proprio domani torneranno a casa le salme di Luca e Cristian.

All'iniziativa del Comune, realizzata insieme alla locale associazione dei commercianti, hanno partecipato anche alcuni sindaci ed assessori della provincia di Rimini. Matteo Magnani, cugino di Cristian, ha ricordato il parente e Luca prendendo la parola di fronte alla folla, circondato dai suoi cari: "Ci speravamo fino in fondo che questi due angeli tornassero a casa. Cristian caro, ora hai raggiunto la vetta più alta, la vetta del paradiso, qua hai lasciato un vuoto incolmabile che proveremo a riempire con i ricordi che abbiamo di te, la tua bontà, gentilezza, la tua energia, la persona che eri. Quante risate ai pranzi di famiglia. Mancheranno tanto i momenti insieme, quando ci mostravi i posti che scalavate. Era proprio la tua passione, si vedeva da come ti brillavano gli occhi. Sarai sempre nei nostri cuori".



"Questi giorni le due famiglie sono state molto disponibili - ha raccontato il sindaco Sacchetti -, sempre molto garbate e cordiali con tutti, ringraziando anche i soccorritori a cui ci siamo uniti e quindi questo atteggiamento è stato sicuramente quello migliore anche per i nostri concittadini, per potersi stringere attorno. Erano presenti anche alla fiaccolata di San Vito".

"Io sono amico di Luca da una quindicina di anni, forse anche qualcosa di più e come ho scritto anche su Facebook lo voglio solo ricordare così. Infatti a tutti quelli che mi hanno chiesto di lui - ci ha detto l'amico di Perazzini - ho sempre detto che vorrebbe essere ricordato con il sorriso sulla faccia che è il suo tratto distintivo. Non c'era una serata che facevamo che non rideva o le sue mille battute. Tutti mi hanno chiesto di lui e ci sono rimasti veramente tanto male, tant'è che molto probabilmente giovedì anche al funerale verrà gente da fuori, da Cesena, tutti quelli che ha conosciuto anche solo per qualche giorno saranno presenti".

I funerali si terranno giovedì in due cerimonie distinte.