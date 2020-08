Santarcangelo, non si ferma all’alt e si dà alla fuga. Bloccato dopo un inseguimento

Non si è fermato all’alt ad un posto di blocco e si è dato alla fuga a gran velocità. È stato così inseguito a sirene spiegate dalla pattuglia della Polizia Locale Valmarecchia. È accaduto a Santarcangelo di Romagna, lungo via Santarcangiolese in direzione centro, domenica scorsa intorno alle 18. L'inseguimento si è concluso nel parcheggio del piazzale Campana dove l’autovettura è stata bloccata con una manovra degli agenti che con la loro auto hanno fisicamente chiuso ogni via d’uscita al fuggitivo.

Al conducente sono state contestate diverse violazioni a partire dalla non osservanza all’alt degli agenti e alla velocità elevata. L'automobile è risultata essere anche senza assicurazione e già sottoposta a sequestro. Non solo: l'uomo aveva la patente sospesa perché non si era presentato alla visita di revisione. Le violazioni comporteranno la revoca della patente, la confisca dell'autovettura e un importo totale di oltre 3.200 euro di sanzioni amministrative.