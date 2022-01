Santarcangelo: operaio cade dal tetto di una casa in costruzione

video del luogo dell'incidente sul lavoro

Infortunio sul lavoro a Santarcangelo. Vigili del fuoco di Rimini e Carabinieri di Santarcangelo sono intervenuti nel pomeriggio in un cantiere di via Canonica n.1041. Un operaio che stava lavorando sul tetto è caduto per cause in corso di accertamento nel solaio sottostante. L'uomo, di 44 anni, è stato soccorso dal 118 che ha chiamato l'elisoccorso per trasportarlo al Bufalini di Cesena, in codice di media gravità.







Un operaio, italiano di 57 anni, è morto in ospedale a causa di un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio in un cantiere edile di via Spinola a Milano.