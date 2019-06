Santarcangelo: operaio sviene per il caldo. Ricoverato in gravi condizioni

Stava effettuando dei lavori sul tetto della "Casa della poesia", nei pressi dell'arco di piazza Ganganelli a Santarcangelo, quando non ha retto al caldo torrido ed è svenuto, colto da un malore.

L'episodio è avvenuto ieri attorno alle 16:30. A farne le spese un operaio 60enne, originario del Sud Italia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per soccorrere l'uomo. È stato necessario l'utilizzo dell'autoscala per soccorrerlo. L'uomo, intubato, è stato trasportato in ambulanza al Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Il Italia ieri il caldo torrido ha fatto tre vittime: un clochard 69enne vicino la stazione Centrale di Milano, un anziano nelle campagne di San Benedetto del Tronto e un'altra persona nel Veronese. Oggi 16 le città da bollino rosso, con punte fino a 42 gradi: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo.

Da domani previsto invece un temporaneo calo termico.