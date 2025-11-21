Santarcangelo rafforza la sicurezza: più pattugliamenti serali, 25 telecamere e una nuova caserma

La risposta isituzionale, dopo l'ennesimo caso di furto in pieno centro storico, non si è fatta attendere: l’Amministrazione del Comune di Santarcangelo, guidata dal sindaco Filippo Sacchetti insieme all’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli, ha annunciato un pacchetto di misure per potenziare il presidio della sicurezza in città.

A partire da questo fine settimana verranno raddoppiati i servizi serali della polizia locale: il turno tra le ore 19 e la 1 di notte verrà esteso, “alla bisogna”, fino alle 2 di notte. Dal 1° gennaio 2026 entreranno in servizio due nuove figure che consentiranno di riportare il corpo della Polizia Locale a pieno organico, con 27 unità complessive (un comandante, quattro ispettori, venti agenti). Annunciate anche l'installazione 25 nuove telecamere in centro e nelle zone più sensibili, tra cui cinque “quadruple” a 360° e cinque brandeggianti. Quest'ultime andranno ad aggiungersi alle 18 già installate nel 2020 e altre 17 presenti in zone pubbliche non collegate alla centrale operativa.

Sempre con l'obiettivo di aumentare la sicurezza cittadina, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’investimento di 1,5 milioni di euro nel bilancio di previsione 2026 per il progetto di riqualificazione di un edificio comunale da destinare a nuova caserma, in sostituzione della sede attuale in viale Mazzini. Il percorso è già in fase avanzata: sono stati effettuati sopralluoghi, predisposto il progetto tecnico e in corso l’iter ministeriale e regionale.

Il Comune ha invitato infine la cittadinanza a un "Consiglio comunale aperto" sulla sicurezza, fissato per gennaio dopo le festività natalizie, dove verranno illustrate tutte le misure in dettaglio e sarà possibile un confronto diretto con l’Amministrazione.









