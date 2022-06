Santarcangelo: rapinato con una pistola puntata alla fermata dell'autobus

Nel pomeriggio del 31 maggio, circa alle 15:30, un cittadino di origini pakistane è stato rapinato alla fermata dell'autobus tra Santa Giustina e Santarcangelo mentre si recava a lavoro. Secondo il racconto del ragazzo, un'auto si è accostata a passo d'uomo alla pensilina e, ritrovandosi una pistola puntata, è stato costretto a consegnare il suo portafogli. Il furto non è stato molto redditizio (circa 50 euro), ma grande lo spavento e lo shock della vittima. Dopo un'ora dall'accaduto, si è presentato alla caserma dei carabinieri del posto che si sono subito mobilitati nelle ricerche. Sono in corso verifiche approfondite sulla testimonianza del pakistano. L'unico testimone della vicenda è proprio il giovane e l'arma dei carabinieri non può fare affidamento su nessuna registrazione video, vista l'assenza di telecamere nella zona.