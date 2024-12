Santarcangelo ricorda Luca e Cristian, sindaco Sacchetti: “Una tragedia che ha segnato la comunità”

Nel video, in collegamento il Sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti

“La comunità di Santarcangelo in questi giorni si è stretta attorno alla speranza, prima, e alla triste notizia, poi, arrivata ieri mattina. In tanti – dice il Sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti - durante le festività di Natale, sono stati nelle vie, nelle piazze, insomma, fortemente interessati e dispiaciuti di questo avvenimento. E ieri la notizia più triste ha gettato tutti nello sconforto, con il pensiero alle famiglie, prima di tutto, e al fatto che sono comunque due amici, che erano tra loro amici, ma anche amici di tanti santarcangiolesi. Erano persone integrate nella comunità, quindi, la tristezza è e resterà profonda. Ieri sera in Consiglio Comunale abbiamo avuto un momento istituzionale per poter ricordare questa tragedia che segnerà anche, penso purtroppo, la memoria di Santarcangelo e delle persone care di Luca e Cristian. Questa sera verrà anche fatta una veglia di preghiera a San Vito, che era la frazione di Santarcangelo da cui loro provenivano e lunedì alle 18 con un momento invece in Centro della città più ufficiale, dove saremo tutti presenti per stringerci in questo grande abbraccio cittadino".

