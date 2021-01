CRONACA Santarcangelo: rissa fra giovanissimi nel weekend

Una scazzottata fra giovanissimi è avvenuta sabato sera, attorno alle 18, in Piazza Ganganelli a Santarcangelo. Decine di ragazzi che sono picchiati fra di loro, ignorando anche le normative anti-covid. Ad interrompere la vicenda l'arrivo della Polizia Municipale, che ha fatto dileguare tutti i presenti.



Fra i primi a denunciare l'accaduto il consigliere leghista di Rimini Marco Fiori. "Le raccomandazioni del sindaco - commenta su facebook - valgono zero per questi bambocci. I soliti bambocci che da mesi creano problemi in città. I bambocci che tutti conoscono ma che a tutti non importa nulla". "Sono mesi e mesi - aggiunge- che chiediamo più sicurezza, più prevenzione e più controllo del territorio ma l'amministrazione dice che va tutto bene".





