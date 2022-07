CRONACA Santarcangelo: scontro fra due veicoli, cinquantenne ricoverato al Bufalini

Incidente grave ieri sera a Santarcangelo di Romagna, attorno alle 22. Una Mercedes classe B, guidata da una ragazza, procedeva sulla Via Trasversale Marecchia, provenendo da Santarcangelo e si apprestava a svoltare a sinistra. Per cause da accertare una Mini, proveniente da Sant'Ermete, si è scontrata contro il veicolo. L'uomo al volante della Mini, un cinquantenne di Rimini, per l'impatto è finito nel fosso adiacente ed ha riportato gravi lesioni. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dal veicolo. Il 118 è intervenuto prontamente per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena, data la gravità delle sue condizioni. Non è in pericolo di vita. Ferite lievi invece per la conducente della Mercedes.

