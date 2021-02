Santarcangelo: scontro tra due auto di cui una Gpl, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti alle 07:50 di questa mattina in un incidente stradale a San Bartolo nel comune di Santarcangelo di Romagna, dove due auto, di cui una alimentata a Gpl si erano scontrate. Sul posto l' APS (autopompaserbatoio) e cinque unità dei vigili che, insieme al personale sanitario hanno estrarre dall’autovettura il conducente e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia Locale della Valmarecchia per ricostruire la dinamica dell'incidente.