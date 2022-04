Santarcangelo: Sodifer, infortunato 30enne nigeriano

Da fonti attendibili si apprende che S.G., un africano classe 1991 della Nigeria, avrebbe subìto oggi un infortunio presso la ditta So.di.fer srl (Società Distribuzione Ferramenta) in via del Grano 245 a Santarcangelo in provincia di Rimini. Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita, ma l'entità del danno è ancora ignota. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Medicina del Lavoro. Al momento non è nota la dinamica dell'incidente. L'uomo sarebbe stato mandato presso l'azienda da un consorzio di Milano, ma è ancora incerto se sia un dipendente.

Seguiranno aggiornamenti