Santarcangelo, sventata maxi-truffa da 150mila euro al Comune

Un tentativo di frode informatica da 150mila euro ai danni del Comune di Santarcangelo è stato sventato nei giorni scorsi grazie alla prontezza degli uffici comunali e alla collaborazione con tesoreria e impresa esecutrice dei lavori. La truffa riguardava il cantiere per la riqualificazione dell’ex casello ferroviario di via Rughi, dove una pec apparentemente proveniente dall’azienda incaricata chiedeva la variazione del conto corrente su cui versare un pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori.

Il sospetto è sorto subito: dal confronto con i referenti dell’impresa è emerso che l’importo non era mai arrivato. La segnalazione alle autorità competenti e l’intervento tempestivo della tesoreria comunale hanno permesso di bloccare l’operazione, evitando che il denaro finisse su un conto estero al di fuori dell’area Sepa.

“Le truffe informatiche stanno diventando sempre più complesse e colpiscono anche enti pubblici e imprese”, ha commentato il sindaco Filippo Sacchetti, ringraziando gli uffici per l’attenzione e la professionalità dimostrata. “Un lavoro di squadra che ha permesso di evitare un grave danno economico alla nostra comunità”.











