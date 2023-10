CRONACA Santarcangelo: tenta la fuga per nascondere “fumo” e contanti, arrestato un 23enne Il giovane ha mostrato agitazione durante un controllo dei Carabinieri; fra casa e auto trovato un etto di hashish e 2.500 euro

In auto e in casa aveva un panetto di 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e 2.500 euro in contanti che un 23enne, controllato a Santarcangelo dai Carabinieri, avrebbe giustificato come “vincita al casinò”. Il giovane è stato così arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e portato in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Il ragazzo si era mostrato agitato durante il primo controllo, inducendo così i militari ad approfondire gli accertamenti. Tanto che il 23enne ha spinto i carabinieri per guadagnarsi la fuga a piedi. Un tentativo infruttuoso, visto che è stato ben presto raggiunto e perquisito.

