Santarcangelo: Vigili del Fuoco domano incendio in un'abitazione (video)

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti ieri , attorno alle 18:30, a Santarcangelo di Romagna per un incendio in un'abitazione, riuscendo a spegnere e ad impedire la propagazione delle fiamme. In corso la bonifica e la messa in sicurezza dell’abitazione coinvolta. Sul posto sono intervenuti sette uomini con due mezzi.



