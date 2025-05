Santarcangelo: vola il turismo, negli ultimi dieci anni +200% di presenze. Nuova brand identity

Una crescita del turismo senza pari tra i Comuni della provincia di Rimini: Santarcangelo svetta con un aumento di presenze, negli ultimi dieci anni, che sfiora il 200%, equivalente al 25-30% del totale nell’entroterra riminese. Oltre 10 milioni di euro l’indotto del settore in città. "Non sono solo le crescite, diciamo così, degli arrivi e delle presenze ad incoraggiarci, ma soprattutto quelle di un turismo di qualità che vorremmo sul nostro territorio arrivi a vivere nuove esperienze, anche a spendere, a arricchire un po' il territorio, a creare nuove opportunità di lavoro" - afferma Filippo Sacchetti, Sindaco di Santarcangelo.

Entra nel dettaglio dell'indagine di mercato affidata a Trademark Italia, Stefano Bonini: “un incremento del 182% degli arrivi e del 195% delle presenze. "Ha avuto una crescita che potenzialmente può fare di Santarcangelo non più una destinazione solo ed escursionistica e di corollario rispetto alla Riviera, - precisa Bonini - ma può diventare se stessa una destinazione turistica a 360°".

Performance eccellente presentata negli spazi della Rocca Malatestiana sotto gli occhi della proprietaria, Marina Colonna.

Risultati valorizzati dalla nuova brand identity declinata dall'agenzia Moab a potenziamento della promozione del territorio. Si punta su turismo e mobilità sostenibili, cultura e “Piazza” intesa come accoglienza e patrimonio sociale di comunità; ma anche eventi, enogastronomia, esperienze ed itinerari come pilastri. Il tutto attraverso una comunicazione più efficace. "È una nuova sfida, - commenta Andrea Cicchetti, - è una nuova strategia di comunicazione che porta a lavorare su Santarcangelo come una nuova destinazione turistica. Lo fa con degli asset tradizionali come la cultura, ma lo fa anche attraverso dei nuovi asset e proprio per questo è stata creata una nuova brand Identity che mira a guardare al futuro, però raccontandolo insieme all'identità del territorio, agli stakeholder del territorio, perché è da lì che nasce la forza di Santarcangelo".

Santarcangelo, dunque, città aperta al mondo, allo sviluppo di sinergie, come quelle strette di recente con San Marino. Presente il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci. "Un rapporto - conferma Sacchetti - che si sta sempre di più stringendo all'insegna della qualità dei prodotti, dell'agricoltura, della vocazione appunto delle nostre campagne che si toccano, si avvicinano e possono portare prodotto di qualità sulle tavole sia dei turisti che dei nostri concittadini. Quindi Santarcangelo e San Marino per la promozione del territorio, per la valorizzazione del cibo, per i prodotti di qualità, sono alleati e partner importanti".

Nel video le interviste a Filippo Sacchetti, Sindaco di Santarcangelo di Romagna; Stefano Bonini, Trademark Italia; Marina Colonna, proprietaria della Rocca Malatestiana; Andrea Cicchetti, Moab.