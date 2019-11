Sanzione da 11mila euro per due venditrici abusive di Novefeltria

Sanzione da circa 11 mila euro per due venditrici abusivi beccati dai Carabinieri di Novefeltria mentre vendeva della merce nella piazza della Città. Le due donne sono state notate da due carabinieri in borghese che le hanno viste arrivare assieme in piazza, per poi iniziare a entrare e a uscire da diversi esercizi pubblici della piazza, portando in mano alcuni cesti.

Quando si sono avvicinati per verificare cosa stessero facendo, una delle due donne gli ha proposto l'acquisto della merce che aveva in mostra all’interno del cesto.

I militari a quel punto si sono qualificati, hanno fatto le verifiche del caso e fatto scattare le sanzioni amministrative.