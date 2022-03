Sanzioni, Mario Mauro: “Unico strumento per ottenere risultati utili”

Sulle sanzioni alla Russia, è netta la posizione di Mario Mauro, ex Ministro della Difesa italiano, intervenuto in questi giorni alla scuola di formazione politica dei Giovani Dc, insieme al Segretario agli Esteri, Luca Beccari e al Direttore del Centro ricerche per le relazioni internazionali dell'Università di San Marino, Michele Chiaruzzi, a tema “Attacco all'Ucraina, quali scenari possibili?”

Nel video, un breve brano dalla sua relazione:

“Non possiamo pensare alla pace come ad una resa. Senza verità, giustizia, libertà, la pace non c'è, e semplicemente perderemmo la nostra dignità di esseri umani. Per questo, il tema delle sanzioni e il tema di iniziative di carattere internazionali che mostrino il polso di una forza ferma, ma che non ha intenzione di dar piglio alla violenza, sono l'unico strumento che nella comunità internazionale può essere considerato per ottenere risultati utili. Tutto questo passa poi attraverso la mobilitazione delle coscienze, la mobilitazione delle iniziative di pace: in questo contesto ogni nazionale è chiamata a fare il meglio che può e a sfruttare il meglio delle relazioni che ha perché non accada che l'iniziativa disgraziata di un Governo, diventi una condanna unanime per tutta una nazione”.