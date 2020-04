MINACCE "Sappiamo dove abiti!", lettera minatoria al sindaco di Pesaro Matteo Ricci

"Sappiamo dove abiti!", lettera minatoria al sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"Sappiamo dove abiti!", questo il messaggio, scritto con lettere tagliate e incollate, giunto a casa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Assieme alla lettera, le immagini di due caricatori e alcuni proiettili. È lo stesso sindaco a renderlo noto con un post su Facebook.

"Credo sia uno dei segnali del pericoloso clima d'odio politico che questa fase sta generando - osserva -. Non so se ridere o preoccuparmi, anche perché l'odio cammina spesso insieme alla stupidità". "Il sindaco è abituato a stare in prima linea e a servizio del cittadino - aggiunge Ricci, che è anche presidente nazionale di Ali-Autonomile Locali Italiane - e non mi farò certo intimidire da codardi che minacciano, tanto meno da quelli che utilizzano modalità hollywoodiane. Forse - ironizza - durante la quarantena hanno esagerato con i thriller".

"Ho già ovviamente avvertito le forze dell'ordine - conclude - affinché possano trovare questi malviventi di bassa lega che vivono d'invidia e rancore, e che passano il tempo a cercare di spaventare le famiglie, fregandosene dei figli. Vergognatevi!".



I più letti della settimana: