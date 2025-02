#ESC2025 Sarà Lucio Corsi a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025 Olly, il vincitore di Sanremo, rinuncia

Sarà Lucio Corsi a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025.

Sarà Lucio Corsi, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a rappresentare l'Italia a Basilea durante Eurovision Song Contest 2025. Il contest internazionale che vede in gara 37 nazioni, di cui 5 big five, tra cui proprio l'Italia, prevede 2 semifinali, in onda il 13 e il 15 maggio, e la cosiddetta Grand Final, in cui si esibirà l'artista italiano con il brano "Volevo essere un duro".

Lo annuncia la Rai, che - ringraziando il vincitore del Festival e augurandone una lunga e brillante carriera – si è detta orgogliosa di Corsi, che ha accettato di portare in concorso il brano "Volevo essere un duro", designato come la canzone numero 52 di una ipotetica playlist eurovisiva azzurra. Lucio Corsi si esibirà fuori concorso durante la prima semifinale, martedì 13 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, per poi competere con gli altri 25 finalisti nella Grand Final.

La scelta del brano richiama la tradizione dell’Eurovision: nel 1956 ogni paese presentava due canzoni, mentre alla lista va aggiunto "Fai rumore" di Diodato, la proposta italiana per l’edizione di Rotterdam 2020, poi cancellata. Nel frattempo, ulteriori talenti italiani potrebbero emergere dalla selezione internazionale del San Marino Song Contest, l’8 marzo.

Federico Olivieri, in arte Olly, nel post su Instagram in cui annuncia di ritirarsi dal rappresentare l'Italia ad Eurovision aggiunge: "Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto ad un mio concerto per ricambiare tutto l'amore che sto ricevendo. Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando ad un sogno, ecco io credo di aver scelto solo di viverlo con i miei tempi". Olly conclude su Ig: "Faccio in bocca al lupo a chi prenderà il mio posto - Lucio Corsi secondo classificato, ndr - la musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di quest'anno ne è la prova più sincera. Crederci sempre! Qualcosa sta cambiando ed è sotto gli occhi di tutti. Vi abbraccio e ci vediamo in tour".



