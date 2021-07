Sardegna in fiamme: quattrocento persone evacuate nell'Oristanese

Quattrocento persone sono state allontanate dalle loro case lambite dalle fiamme dall'Oristanese all'Ogliastra. Altrettante erano state evacuate la notte scorsa. Il sindaco ha disposto un centro di raccolta nella palestra comunale di Scano Mantiferro. I vigili del fuoco di Sassari sono al lavoro per il rifornimento idrico, lo spegnimento dei focolai e il salvataggio del bestiame. In una lettera al governo, il presidente della Sardegna Solinas chiede una quota dei fondi del Pnrr per i danni: ventimila ettari di terra divorati dal fuoco, animali uccisi, case e aziende bruciate. 'Danni incalcolabili', per la Regione. La Protezione civile ha attivato i soccorsi Ue.