Sassofeltrio e Montecopiolo passano alla Provincia di Rimini.

I presidenti delle Province di Rimini, Riziero Santi, e di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini, hanno firmato il protocollo ricognitivo che sancisce il momento conclusivo del percorso di distacco dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla Provincia di Pesaro-Urbino e il loro passaggio alla Provincia di Rimini, un percorso iniziato un anno fa che giunge al termine. Erano presenti alla sottoscrizione anche i sindaci dei due Comuni, Fabio Medici e Pietro Rossi.

Le due Province hanno condiviso i criteri di indirizzo per perfezionare il passaggio delle competenze con la massima semplificazione delle procedure, concordando un documento d’intesa, il Protocollo ricognitivo delle azioni adottate e di intesa su quelle eventuali da adottare per il distacco: dall'attuazione del processo di aggregazione al trasferimento dei beni, dagli atti e affari amministrativi pendenti al subentro nei contratti in essere, dalla gestione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale alla definizione degli aspetti finanziari.

“Siamo arrivati alla conclusione di un’operazione complessa – dichiara il presidenti delle Province di Rimini, Riziero Santi – e se oggi possiamo guardare con soddisfazione all’esito di questa aggregazione alla nostra provincia è soprattutto in virtù della collaborazione dimostrata da tutti gli Enti coinvolti, Regioni Province e Comuni, e al lavoro svolto dal commissario straordinario Tiziana Costantino che ringrazio. Montecopiolo e Sassofeltrio hanno ricevuto fin da subito il benvenuto della nostra Provincia, il migliore che gli si potesse dare, ovvero quello di coinvolgerli concretamente. "L’iter avverrà nella massima correttezza”, evidenzia il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini. “Prendiamo atto della scelta di questi due Comuni e del voto al Senato che ha decretato il distacco dalla Regione Marche. Resta il dispiacere perché Montecopiolo e Sassofeltrio hanno rappresentato molto per il nostro territorio, a loro abbiamo sempre dato profonda considerazione e avremmo continuato a farlo anche in futuro".

