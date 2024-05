Sassofeltrio: passanti sentono richiesta di aiuto in mezzo ai boschi, i soccorsi non trovano nessuno

Nel pomeriggio di domenica a Fratte di Sassofeltrio in Val Conca, alcuni passanti hanno allertato il 118 dopo aver udito delle urla e delle richieste d'aiuto da quella che si presumeva essere la voce di un ragazzo. La zona è stata battuta al tappeto per 4 ore dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna della stazione di Monte Falco, intervenuti prontamente sul posto assieme a Carabinieri e pronto soccorso, ma nessuno è stato ritrovato.

Vane anche le ricerche dell'Eliravenna, è intervenuto in un secondo tempo a Castel Martelletti, nel comune di Verghereto, in cui la guida di un gruppo di escursionisti ha accusato un malore. L'elisoccorso ha sbarcato con un verricello l'equipe con medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, per poi imbarcare e trasportare la guida all'ospedale di Cesena.

Il gruppo di escursionisti, sono stati ricondotti alle loro auto dai tecnici della stazione monte Falco.