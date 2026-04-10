LAVORI IN CORSO Sassofeltrio: strade franate, a breve l'avvio dei cantieri per tornare alla normalità Al via i lavori per mettere in sesto le strade, con scadenze differenti, uno in cinque mesi e l'altro entro fine giugno

Ci siamo quasi: stanno per partire i cantieri per far tornare transitabili le strade interessate dalle frane a Valle Sant'Anastasio, nel comune di Sassofeltrio. Una delle zone colpite è la strada provinciale 86 chiusa dal 24 dicembre. Da tempo la Provincia ha redatto un progetto per risolvere il problema, con degli interventi per sostenere il manto stradale. A fine gennaio l'ok dei proprietari dei terreni all'uso delle aree per i lavori e ora, con il caldo in arrivo, si potrà partire, probabilmente entro il mese di aprile, con durata del cantiere stimata in cinque mesi. I tecnici provinciali, come sottolineato dal Comune, si stanno già occupando della messa in sicurezza.

Altro intervento è quello che interessa una strada comunale vicina, nella zona del ponticello in via Ca' Fatrano. Ottenuto il finanziamento di 248mila euro che permetterà di ripristinare gli argini del piccolo ponte franato. “Finalmente – prosegue l'amministrazione comunale – tutte le autorizzazioni dei vari enti sono arrivate”. I lavori partiranno tra qualche giorno o, al massimo, entro fine mese, con conclusione prevista entro il 30 giugno.

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