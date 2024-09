Savignano: a fuoco rifiuti in un capannone di raccolta e riciclo

I vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì, poco dopo le 23, in via Rubicone Destra, a Savignano, per un incendio avvenuto in un centro di raccolta e riciclo rifiuti. Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco sul posto, compresa una da Rimini. Con non poca fatica, i pompieri sono riusciti a limitare e circoscrivere le fiamme a dei cumuli di materiale elettronico evitando danni peggiori. Le operazioni si sono protratte fino alle 6:30 di questa mattina. Nessuna persona è rimasta ferita.