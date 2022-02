Savignano: accoltellata sull'uscio di casa, fuori pericolo una 60enne ora al Bufalini

Si sta cercando l'uomo che martedì sera ha aggredito a scopo di rapina una donna che stava rientrando a casa. Erano circa le 20 quando la 60enne è stata colpita, ormai davanti al portone della sua abitazione, in via Donizetti, in pieno centro di Savignano su Rubicone, poco distante dalla caserma dei Carabinieri. La donna ha reagito al tentativo di portarle via la borsetta e l'aggressore l'ha colpita al braccio con un'arma da taglio. Sul posto sono arrivati il 118 e i Carabinieri, che hanno fatto scattare la caccia all'uomo. La 60enne è stata trasportata al Bufalini di Cesena dove è stata in seguito sottoposta ad un intervento chirurgico al polso per limitare le lesioni; non è in pericolo di vita. "Il sindaco di Savignano Filippo Giovannini - come riporta la stampa locale - già nella serata di martedì, si è precipitato al Bufalini per portare il sostegno della comunità savignanese alla signora".