Savignano: aveva oltre un kg di hashish nel garage, arrestato 37enne

Un arresto e il sequestro di 1,3 chilogrammi di hashish e 58 grammi di cocaina - avrebbero potuto fruttare oltre 30mila euro - e poi di un bilancino di precisione, di materiale utile al confezionamento della droga e di quattro smartphone privi di sim. È l'epilogo di una operazione, svolta l'altro ieri a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, dai finanzieri della tenenza di Cesenatico e della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare.

L'arrestato è un pregiudicato 37enne marocchino che dovrà rispondere di resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale e illecita detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L'operazione è avvenuta in un garage alla periferia di Savignano trasformato illecitamente in abitazione (il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio e sarà sanzionato per la locazione in nero). All'interno sono stati sorpresi due magrebini, entrambi con permesso di soggiorno. La perquisizione ha portato al ritrovamento, nel garage e nella vettura di uno dei due, dello stupefacente e del necessario per confezionare le dosi.

Durante l'intervento il 37enne ha improvvisamente tentato la fuga, bloccata dopo una breve colluttazione con un agente della polizia locale che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. La magistratura ha convalidato la custodia cautelare in carcere.

