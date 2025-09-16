Savignano Mare, terribile incidente sull’Adriatica, cinque feriti: due sono gravi Un camion ha tamponato violentemente una Renault Clio

Savignano Mare, terribile incidente sull’Adriatica, cinque feriti: due sono gravi.

Grave incidente sulla corsia sud della Statale Adriatica nei pressi dell’uscita Savignano Mare, all’altezza del Romagna Shopping Valley, questa mattina intorno alle ore 11.30.

Per cause in via di accertamento, un camion ha tamponato violentemente una Renault Clio, con 5 persone a bordo, che dopo il violento impatto sono rimaste incastrate all'interno del veicolo. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale. È stato attivato anche l’elisoccorso.

I Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso a cinque persone ferite, di cui due in condizioni gravi, e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.



[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: