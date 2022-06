Savignano: tre auto coinvolte in grosso incidente, due ribaltate

Nella serata di giovedì 9 giugno, intorno alle 23:50, è avvenuto un grosso incidente che ha coinvolto tre veicoli in Viale della Resistenza a Savignano sul Rubicone. Due delle tre auto coinvolte sono state trovate ribaltate su una delle fiancate. Secondo una prima ricostruzione di Altarimini, all'interno due persone sono rimaste incastrate ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. Sul posto i Carabinieri di Savignano e il 118 che ha trasportato i feriti all'Ospedale di Cesena.

Seguiranno aggiornamenti .