Sayf, Francesco Renga, Levante, Ermal Meta: voci e rinascite dal Festival di Sanremo

Dall’ironia di Sayf, che commenta con leggerezza il “verdetto” di una giuria di intelligenza artificiale, al racconto intimo di Francesco Renga, che definisce il suo brano il frutto di un lungo percorso personale attraverso ombre e fragilità. Levante parla di rinascita e rivincita dopo le difficoltà del 2023, ringraziando per un Festival che la sta restituendo alla musica e al testo, al centro dell’attenzione. Ermal Meta sottolinea invece il ritorno del cantautorato a una forma più autentica a Sanremo, definendo la sua una “canzone necessaria”.







