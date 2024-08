È arrivata a mezzanotte e mezzo a Ravenna la nave ong Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 73 migranti. La nave ha attraccato alla banchina di Fosfitalia in via Baiona. Sono seguite le visite mediche e gli adempimenti di polizia al Pala De André. Per quanto riguarda la ripartizione, 70 migranti sono destinati al Veneto, due minori non accompagnati a Bologna e uno a Ravenna.