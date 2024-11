Sborsa più di 2mila euro per un 'filtro d'amore': non funziona, denuncia la maga

Si è rivolta alla procura, una 49enne, dopo che il 'filtro d'amore' per riconquistare l'ex, non aveva funzionato. La vicenda viene riportata dal Corriere Romagna. La donna si era rivolta a una maga, dopo averne passati senza successo altri 3, che le aveva assicurato la riuscita, in un anno, del suo desiderio. Attraverso un rito chiamato legamento, che avrebbe rinsaldato l'unione tra i due amanti e soprattutto l'utilizzo di una particolare radice.

Costo: 2mila 200 euro, riporta l'articolo a firma Anna De Martino.

I mesi sono passati senza che il filtro facesse effetto, ragion per cui la riminese 49enne, stanca di aspettare, si è rivolta alla procura e denunciato la sedicente maga, una 60enne, per truffa. Si è giustificata con alla Polizia parlando del momento particolarmente delicato, ma si era comunque premunita registrando le sedute e la consegna dei soldi.