Scacco alla banda del Rolex

I Carabinieri di Riccione arrestano la banda dei Rolex

Fatale, per il terzetto pendolare del crimine, l'ultimo colpo di due notti fa, a Riccione. Che ha permesso ai carabinieri di arrestare in flagranza la banda di Campani che durante il mese di giugno aveva messo a segno alcuni colpi ai danni di turisti facoltosi derubandoli di orologi Rolex costosissimi. Ogni fine settimana i tre partivano da Napoli e si fermavano in Romagna per colpi rapidissimi ma calcolati con precisione: l'ultima vittima, un avvocato di Bologna con al polso un rolex da 25mila euro, era stato pedinato per tre ore. Ma dopo averlo assalito i tre sono stati arrestati: l'autore materiale, il complice in scooter ed anche il probabile basista. Con loro avevano una pistola giocattolo, priva del tappo rosso. I carabinieri, che hanno già restituito l'orologio al professionista emiliano, proseguiranno le indagini e non è detto che non ci siano ulteriori sviluppi.

Nel video le dichiarazioni del Capitano Marco Califano, Comandante Carabinieri di Riccione