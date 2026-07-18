Scalfarotto (IV) attacca Calenda e tira in ballo San Marino

"Calenda è un mendicante delle Istituzioni abituato a cambiare idea last minute. Noi gli teniamo la porta aperta perché siamo dei signori, lui insulta perché è disperato. Quanto alle consulenze: Renzi non fa consulenze pagate da Paesi stranieri e nessuno della sua famiglia ha interessi in banche straniere. Non so se Calenda può dire lo stesso a cominciare da San Marino". Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, interviene all'Ansa replicando al leader di Azione Carlo Calenda.

Un attacco sibillino che segue le accuse di Calenda a Renzi: "Matteo l'unico piano che hai è quello di trovare un taxi - e te lo dice un ex tassista - fino alla prossima poltrona. Per fare questo non esiti a genufletterti a Conte, AVS e tutto il campo Lavrov, che poi tradirai come sempre hai fatto il giorno dopo a meno che non ripristino la possibilità di farti pagare dagli autocrati stranieri. Il problema è che questa volta non ti seguiranno neanche i tuoi elettori storici. Per questo ti dimeni come un'anguilla. Fai la cortesia di tenerci fuori dalle tue convulsioni. Noi rimarremo dove ci hanno messo gli elettori: al centro".

Del resto, neppure Renzi nella sua intervista a Repubblica si era trattenuto dal pungere: "Calenda cambia idea sempre la sera prima della presentazione delle firme. Ma comunque meglio avere tutti dentro e vincere che fare questioni di lana caprina e perdere. Prepariamoci ad accoglierlo senza polemiche". Al momento la cosa certa è che l'emendamento anti-cespugli approvato in Aula alla Camera nel primo sì alla legge elettorale mette Renzi in pole come federatore.

Con la modifica voluta da Forza Italia - non concorrono nella cifra nazionale per stabilire chi ottiene il premio di maggioranza le liste collegate che non raggiungono il 3% e che non siano la prima lista sotto questa soglia - Italia Viva-Casa Riformista di Renzi è super favorita per aggregare i 'piccoli'. La norma anti-frammentazione punta ad evitare la dispersione dei voti, costringendo le forze minori a convergere in un unico contenitore, per una sorta di 'voto utile'. Ma nel centrosinistra è scoppiata la lite tra i partiti più piccoli, costretti da una norma della maggioranza ad aggregarsi a chi non deve raccogliere le firme.

Salvo correzioni al Senato - magari per mano dello stesso campo largo - l'emendamento Russo riduce di parecchio il potere di veto dei piccoli. Finora, con il Rosatellum, anche le liste sotto soglia facevano massa, a patto di aver superato l'1%. Ora i voti dei cespugli andrebbero persi. Un tema che pesa soprattutto nel centrosinistra, con l'unione obbligata tra "Progetto Civico di Onorato, Casa Riformista, +Europa", che dovrebbero riunirsi sotto una stessa bandiera. "Io non governo con chi mette veti, con chi non sostiene l'Europa e l'Ucraina o con chi strizza l'occhio a Conte o a Vannacci. Preferiamo restare fuori piuttosto che tradire l'elettorato con un'unione di totale incoerenza", dettaglia il no di Calenda anche Matteo Richetti di Azione.







