POLITICA ITALIA Scambi di accuse alla Camera tra Santanchè e Conte La ministra: "Voi odiate la ricchezza"; la replica del presidente 5Stelle: "Non dica baggianate, siete voi che odiate i poveri"

Le due mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri della Giustizia e del Turismo, Carlo Nordio e Daniela Santanchè, hanno monopolizzato la giornata politica a Montecitorio. La ministra questa volta ha replicato, alternando momenti di disagio, come quando ha detto di stare subendo una sorta di ergastolo mediatico, ad altri in cui ha voluto attaccare le opposizioni, dicendo che odiano la ricchezza. Intanto dal Molise arriva la notizia che il presidente della Regione, Francesco Roberti, Forza Italia, è indagato per corruzione nell'ambito di una inchiesta sul traffico di rifiuti tra la Puglia e il Molise. 47 in tutto gli indagati, con Roberti risulta sotto indagine anche la moglie.

Nel video gli interventi in Aula di Daniela Santanchè, ministra del Turismo; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: