RICCIONE Scappano all'alt dei Cc: inseguimento sul lungomare, finito contro una recinzione [fotogallery]

Scappano all'alt dei Cc: inseguimento sul lungomare, finito contro una recinzione [fotogallery].

Non si sono fermati all'alt dei Carabinieri e hanno tentato la fuga sul lungomare di Riccione. Ne è scaturito un inseguimento. Tutto è successo poco dopo le 17, quando una A6 con targa francese, ha ignorato la stop tentando la fuga lungo viale D'Annunzio verso Rimini. La Station Wagon ha prima urtato un pianta, finendo di nuovo in strada contro una Fiat 500 X che stava passando in quel momento e finendo la propria corsa contro la recinzione dell'ex hotel Conchiglie.

Le 4 persone all'interno dell'auto, stranieri senza documenti, avevano con loro attrezzi atti allo scasso e passamontagna. Con tutta probabilità ladri di appartamento che sono incappati in un controllo delle forze dell'Ordine.

Chiuso temporaneamente in entrambi i sensi il tratto di lungomare per consentire anche i soccorsi. Diverse le ambulanze sul posto, anche per soccorrere la conducente della Fiat tamponata. Alcuni degli uomini in fuga sono stati trasportati in elisoccorso al Bufalini di Cesena.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche la Polizia Locale per i rilievi.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: