Scarcerato dai domiciliari lo Youtuber accusato di violenza su un 13enne riminese.

Torna in rete con un video Davide Favaloro, in arte Favarigna33 a 4 mesi dall'arresto. Per lo youtuber erano scattate le manette con l'accusa di atti persecutori dopo aver molestato sessualmente un 13enne riminese lo scorso 25 ottobre. Ora è stato liberato dai domiciliari con il divieto di uscire nelle ore notturne.

"Mi hanno rovinato la vita. Tutto quello che gira sul web non è verità. Con quelle cose non centro nulla" dice in un video. Io questa persona non l’ho né violentata né abusata ma, adesso, è troppo presto per parlarne".

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, Favaloro attraverso il web avrebbe conosciuto la sua vittima nel 2021 iniziando così a carpirne la fiducia. Nel corso del tempo il rapporto si sarebbe fatto sempre più ossessivo tanto da farlo arrivare a contattare anche gli amici della vittima. Il rapporto si era trasformato in reale a fine del 2021 quando secondo la denuncia, il 13enne sarebbe stato molestato sessualmente.

