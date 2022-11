Scattano multe a No vax, in tutto 1,9 milioni di sanzioni

Scatteranno a partire da dicembre le sanzioni, complessivamente 1,9 milioni, per gli over 50 e tutte le categorie sottoposte ad obbligo vaccinale che non hanno fatto il vaccino anti-Covid. La multa di 100 euro scatta per tutti gli ultracinquantenni e le varie categorie professionali, tra cui forze dell'ordine e personale sanitario, che dall'8 gennaio al 15 giugno (data in cui scadeva la misura) non si erano vaccinati. Oggi scadono i termini giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all'obbligo vaccinale, dovuto a motivi sanitari, come ad esempio l'aver contratto il Covid in quel periodo. L'Ue stanzia 1,3 miliardi per le emergenze sanitarie nel 2023.