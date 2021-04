COVID 19 Scendono i ricoveri in Italia e in Emilia Romagna

A due giorni dal ritorno in arancione di sei regioni - Emilia-Romagna, compresa - e il rientro a scuola in presenza di 8 studenti su 10, il bollettino Covid giornaliero lascia intravedere spiragli di luce, sul rallentamento della pandemia in Italia. 17.587 i positivi su quasi 321mila tamponi, 344 i decessi – ieri 460 quelli effettivi – e il saldo entrate-uscite in terapia intensiva segna un –45, su un totale di 3.558. In calo di 492 unità i ricoveri nei reparti covid e le guarigioni sono state 20.483. Scende dunque il numero totale dei casi attivi: complessivamente 3.276 in meno in una giornata. In Emilia-Romagna numeri sostanzialmente stabili, nelle ultime 24 ore. 1.525 le nuove infezioni rilevate su 28.829 tamponi. 33 i decessi – ieri erano stati 36 -; 334 – 9 in meno di ieri – le terapie intensive mentre scendono di ben 111 unità i ricoveri covid, che sono 2.805. Per quel che riguarda Rimini, 96 i nuovi casi, 5 decessi, 27 – uno in meno di ieri – i ricoverati in terapia intensiva.

