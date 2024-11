CRONACA Scene da film a Piacenza, assalto armato alla sede Dhl Una banda organizzata ha portato via un grande quantitativo di materiale tecnologico. Auto incendiate di traverso e chiodi sulla strada per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine

Una banda organizzata di professionisti, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre, ha preso d'assalto la sede Dhl di Monticelli, nel Piacentino. Ancora da quantificare il valore della merce, soprattutto hi-tech, ma potrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. A sorprendere è però la preparazione del piano: i ladri hanno infatti piazzato auto e furgoni - tutti veicoli rubati in precedenza - di traverso lungo le quattro vie di accesso al polo logistico Dhl, per poi appiccare il fuoco. Inoltre hanno lasciato sull'asfalto chiodi a tre punte per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine una volta scattato l'allarme.

Nel mentre un'altra squadra è entrata nel piazzale della ditta, minacciando con delle armi le guardie giurate presenti all'ingresso. Altri hanno invece prelevato dai camion e da specifiche aree del magazzino gli oggetti di maggiore valore, come pc, smartphone e tablet. Poi la fuga a tutta velocità, sembra in direzione Cremona. Sul posto i carabinieri da Fiorenzuola e Piacenza, a cui sono affidate le indagini, e i Vigili del fuoco che hanno spento gli incendi.

