Schianto a Pietracuta, due uomini trasportati d'urgenza al Bufalini.

Grave incidente, nella prima mattina di sabato, sulla Marecchiese. Erano da poco passate le 6 quando, poco prima dell'abitato di Pietracuta di San Leo venendo da San Marino, due auto con targala italiana si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Due uomini sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. Sul luogo del sinistro, al chilometro 68,400 della Strada provinciale 258, oltre ai Carabinieri di Novafeltria e ai Vigili del fuoco, sono intervenute due ambulanze, l'auto medicalizzata e l'elisoccorso da Bologna, l'unico in grado di volare di notte. La strada è stata chiusa fino alle ore 9 per facilitare i soccorsi, rimuovere i detriti e permettere i rilievi del caso. Le due persone coinvolte non sarebbero comunque in pericolo di vita.

